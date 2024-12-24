Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд

Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір

Ялинка, що стоїть на Головній площі Кракова, визнана найкрасивішою ялинкою у світі. Краківська красуня перевершила «суперниць» з Нью-Йорка та Ріо-де-Жанейро. Про це пише inPoland.

До рейтингу британського порталу timeout. увійшла ялинка, яка розташована на Головній площі Кракова (Rynek Główny). Жива ялинка з Кракова перемогла у конкурсі, залишивши позаду усі дерева з інших країн.

Цьогорічна ялинка у Кракові була гідно сприйнята у світі poland.here

Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір. Варто зазначити, що у Кракові досить гарні штучні ялинки також знаходяться на Rynku Podgórskim, перед Національним музеєм та на Центральній площі та площі Всіх Святих. Різдвяні дерева тішитимуть місцевих та туристів до 2 лютого.

Список найкрасивіших ялинок світу:

Краків, Польща; Губбіо, Італія; Рокфеллерівський центр, Нью-Йорк; Вільнюс, Литва; Лагуна Родріго де Фрейтас, Ріо-де-Жанейро; Капітолійський пагорб, Вашингтон, округ Колумбія; Сокало, Мехіко; Пуерта дель Соль, Мадрид; Страсбург, Франція; Трафальгарська площа, Лондон.

Мерія Кракова зазначила, що у святковий період до міста приїздять багато туристів. Гостей приваблюють як різдвяний ярмарок, так і яскрава та ілюмінація на вулицях міста. Цього року вже вчетверте головна тема різдвяних прикрас навіяна Вавельськими гобеленами. У Кракові можна зустріти казкових оленів, верблюдів, жирафів та райського птаха.

Нагадаємо, 24 грудня, прем’єр Польщі Дональд Туск спільно з міністрами заколядували перед засіданням уряду. Прем’єр Польщі привітав політиків із Різдвом та побажав, щоб воно було мирним.

До слова, у Німеччині представили найдорожчу ялинку у світі. Вона заввишки три метри та коштує $5 млн. Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет Віденської філармонії. Новорічне дерево важить понад 60 кг і прикрашене золотими монетами.