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Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
У Кракові панує святкова атмосфера напередодні Різдва
фото із відкритих джерел

Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір

Ялинка, що стоїть на Головній площі Кракова, визнана найкрасивішою ялинкою у світі. Краківська красуня перевершила «суперниць» з Нью-Йорка та Ріо-де-Жанейро. Про це пише inPoland.

До рейтингу британського порталу timeout. увійшла ялинка, яка розташована на Головній площі Кракова (Rynek Główny). Жива ялинка з Кракова перемогла у конкурсі, залишивши позаду усі дерева з інших країн.

Цьогорічна ялинка у Кракові була гідно сприйнята у світі
Цьогорічна ялинка у Кракові була гідно сприйнята у світі
poland.here

Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір. Варто зазначити, що у Кракові досить гарні штучні ялинки також знаходяться на Rynku Podgórskim, перед Національним музеєм та на Центральній площі та площі Всіх Святих. Різдвяні дерева тішитимуть місцевих та туристів до 2 лютого.

Список найкрасивіших ялинок світу:

  1. Краків, Польща;
  2. Губбіо, Італія;
  3. Рокфеллерівський центр, Нью-Йорк;
  4. Вільнюс, Литва;
  5. Лагуна Родріго де Фрейтас, Ріо-де-Жанейро;
  6. Капітолійський пагорб, Вашингтон, округ Колумбія;
  7. Сокало, Мехіко;
  8. Пуерта дель Соль, Мадрид;
  9. Страсбург, Франція;
  10. Трафальгарська площа, Лондон.

Мерія Кракова зазначила, що у святковий період до міста приїздять багато туристів. Гостей приваблюють як різдвяний ярмарок, так і яскрава та ілюмінація на вулицях міста. Цього року вже вчетверте головна тема різдвяних прикрас навіяна Вавельськими гобеленами. У Кракові можна зустріти казкових оленів, верблюдів, жирафів та райського птаха.

Нагадаємо, 24 грудня, прем’єр Польщі Дональд Туск спільно з міністрами заколядували перед засіданням уряду. Прем’єр Польщі привітав політиків із Різдвом та побажав, щоб воно було мирним.

До слова, у Німеччині представили найдорожчу ялинку у світі. Вона заввишки три метри та коштує $5 млн. Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет Віденської філармонії. Новорічне дерево важить понад 60 кг і прикрашене золотими монетами.

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Теги: ярмарок ялинка Краків

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