Ялинку в Польщі визнано найкрасивішою у світі: який вона має вигляд
Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір
Ялинка, що стоїть на Головній площі Кракова, визнана найкрасивішою ялинкою у світі. Краківська красуня перевершила «суперниць» з Нью-Йорка та Ріо-де-Жанейро. Про це пише inPoland.
До рейтингу британського порталу timeout. увійшла ялинка, яка розташована на Головній площі Кракова (Rynek Główny). Жива ялинка з Кракова перемогла у конкурсі, залишивши позаду усі дерева з інших країн.
Краківську красуню прикрашають 26 тис. енергоощадних лампочок, які змінюють колір. Варто зазначити, що у Кракові досить гарні штучні ялинки також знаходяться на Rynku Podgórskim, перед Національним музеєм та на Центральній площі та площі Всіх Святих. Різдвяні дерева тішитимуть місцевих та туристів до 2 лютого.
Список найкрасивіших ялинок світу:
- Краків, Польща;
- Губбіо, Італія;
- Рокфеллерівський центр, Нью-Йорк;
- Вільнюс, Литва;
- Лагуна Родріго де Фрейтас, Ріо-де-Жанейро;
- Капітолійський пагорб, Вашингтон, округ Колумбія;
- Сокало, Мехіко;
- Пуерта дель Соль, Мадрид;
- Страсбург, Франція;
- Трафальгарська площа, Лондон.
Мерія Кракова зазначила, що у святковий період до міста приїздять багато туристів. Гостей приваблюють як різдвяний ярмарок, так і яскрава та ілюмінація на вулицях міста. Цього року вже вчетверте головна тема різдвяних прикрас навіяна Вавельськими гобеленами. У Кракові можна зустріти казкових оленів, верблюдів, жирафів та райського птаха.
Нагадаємо, 24 грудня, прем’єр Польщі Дональд Туск спільно з міністрами заколядували перед засіданням уряду. Прем’єр Польщі привітав політиків із Різдвом та побажав, щоб воно було мирним.
До слова, у Німеччині представили найдорожчу ялинку у світі. Вона заввишки три метри та коштує $5 млн. Ялинку виготовила мюнхенська компанія Pro Aurum із 2 024 золотих монет Віденської філармонії. Новорічне дерево важить понад 60 кг і прикрашене золотими монетами.
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