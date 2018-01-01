Трамп заявив, що США вестимуть переговори з КНДР тільки «на правильних умовах»

Минулого тижня Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп після пропозиції щодо діалогу з Пхеньяном заявив, що переговори із Північною Кореєю відбудуться тільки «на правильних умовах». «Подивимось, що буде», – сказав Трамп 26 лютого у Білому домі, не пояснивши свої умови для переговорів. Слова Трампа з’явилися після того, як президент



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Дональд Трамп

Минулого тижня Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп після пропозиції щодо діалогу з Пхеньяном заявив, що переговори із Північною Кореєю відбудуться тільки «на правильних умовах».

«Подивимось, що буде», – сказав Трамп 26 лютого у Білому домі, не пояснивши свої умови для переговорів.

Слова Трампа з’явилися після того, як президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Вашингтон повинен «знизити поріг» для переговорів з Північною Кореєю, тоді як КНДР має продемонструвати готовність до роззброєння.

Перед церемонією закриття зимової Олімпіади у Південній Кореї голова північнокорейської олімпійської делегації генерал Кім Йон Чол заявив про «достатній намір» Пхеньяна провести діалог із США.

Минулого тижня Вашингтон запровадив нові санкції проти Пхеньяна з метою тиску на його ядерні і ракетні програми. КНДР цей крок назвала «актом війни».

Раніше адміністрація президента США оголосила про рішення запровадити додаткові санкції проти Пхеньяна. Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, наразі запроваджені проти КНДР, є найпотужнішими обмежувальними заходами, які Вашингтон будь-коли застосовував проти іноземної держави. Трамп також заявив, що готовий до «жорстких» дій, якщо санкції не підштовхнуть КНДР до припинення розробки ядерної зброї і балістичних ракет. «Якщо це не дасть результатів, то перейдемо до фази номер два. І це може бути жорстко», - додав президент США.