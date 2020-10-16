70% росіян вважають США головним ворогом Росії, на другому місці – Україна – дослідження



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Загалом 82% респондентів вважають, що у Росії є вороги

14% опитаних росіян назвали Україну у списку ворогів Росії, також 10% вважають ворогом Велику Британію і 7% - Євросоюз та Польщу

70% росіян вважають США головним ворогом Росію. Про це йдеться в опитуванні «Левада-Центру», повідомляє «Настоящее время».

Аналогічні результати показувало опитування центру у листопаді 2018 року.

Соціологи зазначають, що на другому місці у списку ворогів знаходиться Україна з 14%, тоді як у 2018 році Україну вважали ворогом 34% опитаних. «Третє місце посіла Велика Британія з 10%, у 2018 році цю країну ворогом вважали 14% росіян. По 7% голосів отримали Євросоюз та Польща», – йдеться у повідомленні.

За даними центру, загалом 82% респондентів вважають, що у Росії є вороги.

Соціологи наголошують, що питання про конкретних ворогів ставили тільки тим, хто позитивно відповів на це питання. «Респонденти самі називали ворогів, без картки зі списком відповідей, і могли назвати більше одного», – зазначає «Левада-Центр».

Як з’ясували соціологи у лютому цього року, майже 80% росіян впевнені, що Росію і Захід повинні пов’язувати партнерство і дружба, і всього 3% бачать у ньому ворога.

Розділивши Захід на Америку і Євросоюз, соціологи дізналися:

росіяни ставляться до ЄС краще, ніж до США. Так, про хороше і дуже добре ставлення до Євросоюзу заявили 49% опитаних, до США – 42%.

про негативне ставлення до ЄС повідомили 37% респондентів, до Сполучених Штатів – 46% учасників опитування.

Також дослідження з’ясувало – більшість росіян (52%) вважають, що є всі підстави побоюватися західних країн, що входять до складу НАТО. У той же час 35% опитаних вважають, що Заходу самому слід побоюватися Росії. Про те, що учасників альянсу боятися не треба, заявили 44% відсотки респондентів, а про те, що не треба побоюватися Росії – 61% учасників опитування.