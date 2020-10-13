Трамп розпочав передвиборчий тур чотирма штатами



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На початку чотириденного туру Дональд Трамп відвідає Флориду

Лікарі ще офіційно не підтвердили, що Трамп вже не є переносником коронавірусу

Президент США Дональд Трамп розпочинає передвиборчий тур по чотирьох американських штатах.

Як повідомляє The Hill, на початку чотириденного туру Трамп відвідає Флориду.

«Трамп матиме чотири виступи на мітингах, що організовуватимуться в аеропортах, починаючи зі Сенфорда (штат Флорида) в понеділок. Після цього він вирушить до Джонстауна (Пенсильванія), Де-Мойна (Айова) та Грінвілля (Північна Кароліна)», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лікарі ще офіційно не підтвердили, що Трамп вже не є переносником коронавірусу.

Як відомо, Президент США Дональд Трамп в неділю, 11 жовтня, заявив в ефірі телеканалу Fох News про те, що після хвороби отримав імунітет до коронавірусу і почувається чудово.

До слова, головний інфекціоніст США заборонив Трампу використовувати своє ім'я для агітації.

8 жовтня Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє на коронавірус.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Згодом Трамп розповів про своє самопочуття після зараження коронавірусом.