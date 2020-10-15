Facebook і Twitter обмежили репости статті про сина Байдена. Трамп обурився



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ЗМІ оприлюднили переписку сина кандидата в президенти Джо Байдена Хантера зі співробітником української компанії Burisma

Представник Facebook пояснив, що статтю New York Post необхідно перевірити «на достовірність».

Соціальні мережі Facebook і Twitter вирішили обмежити репости статті New York Post про переписку сина кандидата в президенти Джо Байдена зі співробітником української компанії Burisma.

Про це повідомляє CNBC.

Представник Facebook Енді Стоун заявив, що дану статтю необхідно перевірити «на достовірність». У Twitter відзначили, що рішення прийнято через «відсутність авторитетних джерел походження інформації».

«А поки ми скоротимо поширення цієї статті на платформі», – заявив Стоун.

У свою чергу представник виборчої кампанії Джо Байдена Ендрю Бейтс повідомив, що згідно з розслідуванням, Байден на посаді віце-президента «проводив тільки офіційну політику США щодо України».

Президент США Дональд Трамп прокоментував обмеження, розкритикувавши соцмережі.

«Це жахливо, що Facebook і Twitter дали задній хід історії з листами Сонного Джо та його сина. Це тільки початок для них. Немає нічого гіршого за політиків-корупціонерів», – заявив Трамп.

Нагадаємо, американська газета New York Post повідомляє, що отримала доступ до листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена з співробітником української компанії Burisma.

Зокрема, в одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч зі своїм батьком. Видання нагадує, що Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma».

В іншому листі Пожарський також цікавиться у Хантера Байдена, чи є можливість «скористатися його політичним впливом».