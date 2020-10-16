США відновлюють польоти в районі окупованого Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федеральне авіаційне управління заборонило проліт американських літаків над Сімферополем і Дніпром на початку 2014 року, щоб уникнути потенційної небезпеки

Польоти в районі окупованого Криму поновлюються з 27 жовтня

США дозволяють своїм авіакомпаніям здійснювати польоти в «певних районах» повітряного простору окупованого Сімферополя. Про це йдеться в постанові Федерального авіаційного управління (FAA).

Зазначається, що польоти в районі окупованого Криму поновлюються з 27 жовтня.

«У зв'язку зі зміною умов в Україні та супутніми ризиками для цивільної авіації, США не продовжують заборону на окремі рейси в певних районах Сімферополя, термін дії якої закінчується 27 жовтня 2020 року», – підкреслюється в документі.

Розпорядження набере чинності після закінчення зазначеного періоду.

Разом з тим заборону на польоти над Дніпром продовжили на 12 місяців – до 27 жовтня 2021 року – через потенційну небезпеку для цивільної авіації у зв'язку з тривалими військовими діями на сході України.

До відома, Федеральне авіаційне управління заборонило проліт американських літаків над Сімферополем і Дніпром на початку 2014 року, щоб уникнути потенційної небезпеки.

Зазначимо, після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту «Сімферополь» всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова.

У цілому з березня 2014 року число незаконних перетинань повітряних кордонів України, в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч, але до 2019 року жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності.