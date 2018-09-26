  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп звинуватив Китай у спробі втрутитися в американські вибори

    • Розсилка
    <span>За словами Трампа, Китай втручається в хід проміжних виборів у конгрес США</span> - Трамп звинуватив Китай у спробі втрутитися в американські вибори
    За словами Трампа, Китай втручається в хід проміжних виборів у конгрес США

    Проміжні вибори у США мають відбутися 6 листопада

    Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у спробі втрутитися у майбутні проміжні вибори у США, на яких будуть обирати частину членів Палати представників Конгресу та Сенату.

    Про це Трамп заявив на Генеральній асамблеї ООН, передає ВВС.

    «Вони не хочуть, аби я чи ми перемогли, тому що я перший президент, який кинув виклик Китаю в питанні торгівлі. Ми перемагаємо у питаннях торгівлі, ми перемагаємо на кожному кроці», — сказав американський президент, не надавши жодних фактів, які б підтвердили його заяву.

    Проміжні вибори у США мають відбутися 6 листопада.

    Читайте також
    США вибори ООН Китай Дональд Трамп вибори у США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ