Трамп звинуватив Китай у спробі втрутитися в американські вибори



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За словами Трампа, Китай втручається в хід проміжних виборів у конгрес США

Проміжні вибори у США мають відбутися 6 листопада

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у спробі втрутитися у майбутні проміжні вибори у США, на яких будуть обирати частину членів Палати представників Конгресу та Сенату.

Про це Трамп заявив на Генеральній асамблеї ООН, передає ВВС.

«Вони не хочуть, аби я чи ми перемогли, тому що я перший президент, який кинув виклик Китаю в питанні торгівлі. Ми перемагаємо у питаннях торгівлі, ми перемагаємо на кожному кроці», — сказав американський президент, не надавши жодних фактів, які б підтвердили його заяву.

Проміжні вибори у США мають відбутися 6 листопада.