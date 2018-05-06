В Одесі екстрено сів літак, що прямував з Києва до Греції

Одній з пасажирок стало зле

В міжнародного аеропорту Одеси екстрено сів пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook. За його словами, літак змушений був здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту «Одеса»



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Одній з пасажирок стало зле

В міжнародного аеропорту Одеси екстрено сів пасажирський літак, що прямував з Києва до Греції. Про це повідомив радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, літак змушений був здійснити екстрену посадку в міжнародному аеропорту «Одеса» через стан здоров’я однієї з пасажирок. Їй стало зле. Пасажиркою виявилась громадянку України. Інцидент трапився близько 13:20.

Екстрені служби доставили жінку до медичного закладу, а літак продовжив подорож без неї.

Нагадаємо, аеропорт Чернівці за підсумками березня продемонстрував позитивну динаміку пасажиропотоку і обслужив на 17% більше пасажирів в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.