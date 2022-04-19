Третина деокупованих земель відновили роботу органів місцевого самоврядування

Триває 55-й день повномасштабної війни Росії проти України

На звільнених територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей продовжується поступове відновлення життєдіяльності населених пунктів. Зокрема, вже третина від 919 звільнених міст та сіл відновили роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, на територіях восьми областей, які постраждали від дій російських окупантів, розташовано понад 11 тисяч населених пунктів, з яких більше трьох тисяч перебували або ще перебувають під окупацією.

«Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29 відсотків з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. 192 населених пункти розпочали роботу гуманітарних штабів, цим опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. У 70 з них проведено розмінування територій», – зазначив він.

Також Тимошенко підкреслив, що 336 населених пунктів відновили роботу Національної поліції та проводяться роботи щодо відновлення критичної інфраструктури.

«Деокуповані населені пункти вже відновили: газове забезпечення – понад 289 населених пунктів. Постачання електроенергії – понад 300 населених пунктів. Водопостачання та водовідведення – відновлено на 29 відсотків. Роботу АЗС поновлено у 83 населених пунктах. 335 населених пунктів вже мають послуги мобільного зв'язку», – наголосив заступник керівника ОП.

Окрім того, силами «Укрзалізниці» було відновлено ряд залізничних сполучень, які раніше були недоступні через руйнування колій.

«За один тиждень Укрзалізниця відновила залізничне сполучення між Києвом та Черніговом і Ніжином. Частково відновлено експрес за напрямком Харків – Суми. Зараз йде відновлення залізничного моста у Київській області», – розповів він.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, через повномасштабну військову агресію країни-терориста Росії було пошкоджено близько 30% інфраструктури України, яку можна відбудувати протягом двох років.