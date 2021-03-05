Степанов про низьку кількість вакцинованих: Все йде повністю за нашим планом

Вакцина – це «квиток», який захистить від коронавірусу, переконує МОЗ

Станом на 4 березня в Україні вакцинувалися понад 12,5 тисяч осіб

Темп вакцинації від коронавірусу в Україні йде за планом, хоча зробити щеплення готові тільки 40% опитаних українців.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми «Право на владу».

За його словами, станом на 4 березня в Україні вакцинувалися понад 12,5 тисяч осіб.

«Ми вважаємо, що це дуже мало (вакцинованих, – ред.). Ми проводимо комунікаційну компанію, щоб більше людей хотіли вакцинуватись», – сказав Степанов.

За його словами, вакцина – це «квиток», який захистить від коронавірусу. Він додав, що мінімальний відсоток вакцинованих в Україні має бути 60. З такої кількості починається колективний імунітет.

«Ми каскадним способом розгортаємо вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Для нас важливий не старт вакцинації, а весь процес вакцинації. Щоб ми досягли тих цифр, яких ми прагнемо – 60% …Кожного дня ця цифра буде збільшуватись. Все йде повністю згідно з нашим планом», – додав міністр.

Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.