Ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум – аналiтик

«У нас не просто ростуть госпіталізації, у нас вони ростуть швидше з кожним днем, і швидше минулого хвилі», зазначає – експерт

За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення

Сьогодні, 4 березня, кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим діагнозом Covid-19 в Україні перевищила осінній максимум (20 550 осіб) і склала 20 763.

Про це звернув увагу у Facebook мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін.

Пацієнтів з підтвердженим Covid-19 – 20 763 (+963) осінній максимум – 20550 (1 грудня)

Пацієнти з підозрою і підтвердженим «ковідом» – 26590 (+762) до максимуму – чотири дні

Пацієнти в реанімації з «ковідом» – 1877 (+48) (мах – 1888)

Пацієнти на штучній вентиляції легень (ШВЛ) – 713 (+11) (мах – 722), – наводить свіжі дані експерт

Також він зазначив, що за вчора заповнили ще 762 ліжкомісця, тижнева швидкість піднялася до 638 ліжок/день.

«В першу хвилю швидкість доходила до 525 ліжок у день. У нас не просто ростуть госпіталізації, у нас вони ростуть швидше з кожним днем, і швидше минулого хвилі», – додав Істребін.

«А тепер найгірше і очікуване. За темпами госпіталізацій на перші місця виходять області з найбільшою чисельністю населення. Київ вже перший. Одеська область – третя, Дніпропетровська – четверта, Київська – п’ята, Харківська – сьома, Львівська обл – дев’ята. Більш того, темпи госпіталізацій в цих великих регіонах ростуть. Про якісь обмеження в цих великих областях чиновники навіть бояться вголос говорити, особливо місцеві органи влади. А це значить що зростання буде тільки продовжуватися. Вибачте за цинізм», – написав експерт з «ковідної» статистики.

Він також додав, що Києву до максимуму осені залишилося чотири-сім днів.

«За реанімаціям і ШВЛ вже вийшли на пік осені. Загалом, нічого хорошого я не бачу попереду. Бережіть себе, і своїх рідних і близьких», – резюмував Євген Істребін.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

Прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Є ймовірність жорсткого локдауну.