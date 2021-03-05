На щеплення від коронавірусу згодні менше 20% бійців Об’єднаних сил

Наразі вакциновано 12% із тих семи тисяч бійців, які дали згоду на щеплення

Із 40 тисяч військових особового складу в зоні операції Об'єднаних сил сім тисяч згодні вакцинуватися від коронавірусу.

Про це 4 березня заявив головний епідеміолог Збройних сил України Микола Олім в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Є відмови серед бійців. Я вважаю, що така ситуація склалася внаслідок політизації вакцинальної кампанії. Якщо взяти від кількості військовослужбовців у зоні операції Об'єднаних сил, то із 40 тисяч тільки сім тисяч дали згоду». – зазначив Олім.

З них щеплення вже отримали 772 людини, інформував епідеміолог.

«884 людини вакциновано, з них у зоні операції Об'єднаних сил вакциновано 772 людини – це 12% із тих семи тисяч осіб, які дали згоду на вакцинацію», – уточнив Олім.

Нагадаємо, 4 березня українські знаменитості вакцинувалися від Covid-19 у прямому ефірі.

До слова, 4 березня в Україні встановлено ковiдний рекорд: кiлькicть шпиталiзованих перевищила осiннiй максимум.

Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Хоча ще кілька днів тому глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня.

Між іншим, прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.