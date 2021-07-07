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    Три роки від дня смерті Левка Лук'яненка. Українці згадують політв'язня

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    Лук'яненко тривалий час боровся із важкою хворобою - Три роки від дня смерті Левка Лук'яненка. Українці згадують політв'язня
    Лук'яненко тривалий час боровся із важкою хворобою
    Фото з відкритих джерел

    Левко Лук'яненко був автором «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року

    7 липня 2018 року в столичній лікарні після тривалої хвороби помер український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер.

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    Три роки від дня смерті Левка Лук'яненка. Українці згадують політв'язня

    Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний суд замінив розстріл 15 роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

    Левко Лук’яненко – дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Удостоєний звання Герой України.

    Додамо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, для забезпечення їм належного лікування.

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    Теги: пам'ять політв’язні українці
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    Три роки від дня смерті Левка Лук'яненка. Українці згадують політв'язня