Кравчук закликав окупантів звільнити чотирьох тяжкохворих українців

Також Україна закликала російську сторону розблокувати роботу КПВВ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, для забезпечення їм належного лікування. Як повідомляє пресслужба делегації, Кравчук сказав про це 9 червня під час консультацій ТКГ у форматі відеоконференції.

«Також, посилаючись на гуманітарне право, Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток і шкільних канікул», – йдеться в повідомленні.

У сфері безпеки українська сторона виступила з такими ініціативами:

повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню,

узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;

створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

«Українська делегація також продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», – йдеться в повідомленні.

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Додамо, що наразі бойовики не пускають в Україну дітей з окупованої Донеччини.