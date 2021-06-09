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    Кравчук закликав окупантів звільнити чотирьох тяжкохворих українців

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    Глава Української делегації ТКГ Леонід Кравчук - Кравчук закликав окупантів звільнити чотирьох тяжкохворих українців
    Глава Української делегації ТКГ Леонід Кравчук
    Фото: УП

    Також Україна закликала російську сторону розблокувати роботу КПВВ

    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук закликав звільнити чотирьох тяжкохворих громадян України, яких утримує окупаційна влада в ОРДЛО, для забезпечення їм належного лікування. Як повідомляє пресслужба делегації, Кравчук сказав про це 9 червня під час консультацій ТКГ у форматі відеоконференції.

    «Також, посилаючись на гуманітарне право, Кравчук закликав російську сторону розблокувати роботу КПВВ зі свого боку, зважаючи на початок періоду відпусток і шкільних канікул», – йдеться в повідомленні.

    У сфері безпеки українська сторона виступила з такими ініціативами:

    • повернутися до повного і всеосяжного режиму припинення вогню,
    • узгодити план розмінування з графіком проведення ремонтних робіт на ключових об’єктах критичної інфраструктури поблизу лінії розмежування;
    • створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів, що забезпечують потреби цивільного населення.

    «Українська делегація також продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, та вживає всіх необхідних для цього заходів. На жаль, наші пропозиції та ініціативи поки не зустрічають належної реакції російської сторони», – йдеться в повідомленні.

    У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

    Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

    Додамо, що наразі бойовики не пускають в Україну дітей з окупованої Донеччини.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі полон політв’язні КПВВ ОРДЛО обмін полоненими Леонід Кравчук Україна хвороби звільнення
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    Кравчук закликав окупантів звільнити чотирьох тяжкохворих українців