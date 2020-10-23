Троє людей загинули у Таїланді через вибух газопроводу



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Причини пошкодження газопроводу розслідуються

Вибух пошкодив десятки автомобілів та будинки

У Таїланді, у провінції Самутпракан, на східній околиці Бангкока 22 жовтня стався вибух на газопроводі. Інцидент забрав життя щонайменше трьох людей, до лікарні потрапили ще 28.



Трагедія сталась близько 13:00 за місцевим часом поблизу індустріального парку. Про деталі інформує Xinhua.

За попередньою інформацією, загинув місцевий мешканець, будинок якого – поблизу місця вибуху. Ще двоє потерпілих померли вже у лікарні.

Вибух був настільки потужним, що постраждало поліцейське відділення та більше ніж 20 автомобілів. Пошкоджень зазнали й з десяток будинків.



На місце займання прибули одразу 50 одиниць пожежної техніки. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу. На це вони витратили більше ніж годину. Офіційно причину вибуху ще не назвали.

Між іншим, буквально днями до Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи. Країна перебувала на суворому карантині з весни через пандемію коронавірусу.