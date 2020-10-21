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    На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати: він госпіталізований

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    <span>Вибух стався біля автозаправної станції в селі Кучурган</span> - На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати: він госпіталізований
    Вибух стався біля автозаправної станції в селі Кучурган

    Постраждалий зараз перебуває в клініці - у нього поранення голови

    У середу, 21 жовтня, в Одеській області невідомі здійснили замах на кандидата в депутати від Батьківщини Андрія Бабенка. Його госпіталізували у важкому стані.

    Про це повідомляє Думська.

    В результаті вибуху, який прогримів в районі автозаправки біля села Курган Біляївського району було пошкоджено автомобіль кандидата. Сам Бабенко зараз перебуває в клініці - у нього поранення голови.

    Як розповів помічник політика і бізнесмена Богдан, який теж перебував в автомобілі, зараз Бабенка готують до операції.

    «Ми їхали на зустріч з виборцями, і прямо в дорозі стався вибух, всю машину просто порвало осколками, там були і шматки металу, і кульки, - повідомив він.

    Як повідомили у поліції області, наразі правоохоронці встановлюють обставини вибуху автомобіля у Біляївському районі Одеської області, внаслідок якого постраждав власник охоронної фірми та кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради.


    «Повідомлення про вибух, що стався біля автозаправної станції в с.Кучурган, надійшло до поліції о 9.40. За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждав власник охоронної компанії - кандидат у депутати Роздільнянської місцевої ради. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізовано», - йдеться у повідомленні.

    Також вибухом пошкоджено авто, на якому пересувався чоловік.

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    На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати: він госпіталізований
    На Одещині скоєно замах на кандидата в депутати: він госпіталізований

    Наразі на місці події працюють керівництво ГУНП, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи, правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, які до неї причетні.

    До ЄРДР внесені відомості за ст. 15 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу. Також на час роботи вибухотехнічної служби рух на вказаній ділянці траси Одеса-Кучурган тимчасово зупинений.


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