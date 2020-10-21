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    До Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи

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    39 туриств прибули до Таїлпгду з Китаю&nbsp; - До Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи
    39 туриств прибули до Таїлпгду з Китаю 
    Фото: REUTER

    Перш ніж потрапити до місця відпочинку, мандрівники повинні будуть пройти 14-денний карантин у столиці країни

    Перша з весни група іноземних туристів прибула у Таїланд. Як повідомляє Bangkok Post, ними стали 39 туристів з Китаю.

    Туристи прилетіли у Бангкок із Шанхаю, всі вони потрапили до країни за новою туристичною візою, введеної владою Таїланду.

    Перш ніж потрапити до місця свого відпочинку, мандрівники повинні будуть пройти 14-денний карантин у столиці країни.

    Для того щоб вийти з карантину, туристи повинні будуть двічі здати негативний тест на Covid-19. Також вони повинні будуть встановити на телефон додаток, який відстежуватиме їх переміщення.

    Дозволи видані першій групі лише на 30 днів перебування в країні, з яких половину термну туристи мають вдбути на ізоляцї. 

    Відзначається, що наступна група туристів із 100 осіб прибуде з китайського Гуанчжоу вже наступного тижня.

    Торік Таїланд відвідали близько 40 мільйонів туристів, і отримані від туризму прибутки склали понад 10% ВВП країни.

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