До Таїланду прибули перші за останні сім місяців туристи
Перш ніж потрапити до місця відпочинку, мандрівники повинні будуть пройти 14-денний карантин у столиці країниПерша з весни група іноземних туристів прибула у Таїланд. Як повідомляє Bangkok Post, ними стали 39 туристів з Китаю.
Туристи прилетіли у Бангкок із Шанхаю, всі вони потрапили до країни за новою туристичною візою, введеної владою Таїланду.
Перш ніж потрапити до місця свого відпочинку, мандрівники повинні будуть пройти 14-денний карантин у столиці країни.
Для того щоб вийти з карантину, туристи повинні будуть двічі здати негативний тест на Covid-19. Також вони повинні будуть встановити на телефон додаток, який відстежуватиме їх переміщення.
Дозволи видані першій групі лише на 30 днів перебування в країні, з яких половину термну туристи мають вдбути на ізоляцї.
Відзначається, що наступна група туристів із 100 осіб прибуде з китайського Гуанчжоу вже наступного тижня.
Торік Таїланд відвідали близько 40 мільйонів туристів, і отримані від туризму прибутки склали понад 10% ВВП країни.