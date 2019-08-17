Троє п’яних чоловіків відкрили вогонь у столичному пабі, де було багато людей



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У столичному «Портер» пабі поліція затримала чоловіків, які відкрили стрільбу з пістолета Фото: Інформатор

Відвідувачі «Портер» пабу, що біля станції метро «Либідська», не на жарт перелякалися

У ніч на суботу, 17 серпня, в столичному пабі «Портер», що неподалік Либідської площі, сталася стрілянина. Поліція затримала зловмисників. Про це повідомляє «Інформатор».



Як зазначається, пізно ввечері до пабу зайшли троє чоловіків, які ледве трималися на ногах через сп’янінні. Одні з них зробив постріл у залі, де перебувало багато людей.

Порушники чинили опір поліцейським під час затримання. Фото: Інформатор

На місце прибуло два екіпажі патрульної поліції. У одного з порушників поліцейські вилучили пістолет. За попередньою інформацією, пістолет виявився «стартовим». Ніхто з відвідувачів пабу фізично не постраждав, люди відбулися переляком. А ось двоє з п'яної трійці все ж отримали невеликі пошкодження. Один з них намагався повернути собі зброю і дістав газовий балончик. Але правоохоронці вчасно зупинили порушника, вилучивши спецзасіб. Його дії патрульні оцінили як дрібне хуліганство і склали протокол