Троє учнів ужгородської школи захворіли на менінгіт

Результати бактеріологічних обстежень усіх 92 контактних по школі – негативні

В одній зі шкіл Ужгорода виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію. Про це повідомляють у прес-службі Ужгородської мерії. «За інформацією відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради, 30 січня 2018 року виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію в ЗОШ №12, після чого фахівці



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Результати бактеріологічних обстежень усіх 92 контактних по школі – негативні

В одній зі шкіл Ужгорода виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію.

Про це повідомляють у прес-службі Ужгородської мерії.

«За інформацією відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради, 30 січня 2018 року виявлено три випадки захворювання на менінгококову інфекцію в ЗОШ №12, після чого фахівці відділення організації епідеміологічних досліджень Ужгородської міськрайонної філії ДУ Закарпатський лабораторний центр МОЗ України одразу провели в закладі комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації вогнища. Було визначено межі вогнища та коло контактних осіб, проведено бактеріологічне обстеження 92 контактних осіб по класах школи та педагогічного персоналу, 3 осіб із домашнього осередку, проведено остаточну дезінфекцію у класах та приміщеннях загального користування», - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, у школі обмежено проведення масових заходів до 10 лютого – до завершення максимального інкубаційного періоду, запроваджено посилений протиепідемічний режим у класних приміщеннях – роблять вологе прибирання, багаторазове провітрювання, опромінювання бактерицидною лампою.

Медичні працівники закладу проводять щоденний медичний огляд усіх контактних по школі та класах дітей із проведенням роз’яснювальної роботи серед учнів та їхніх батьків.

На сьогодні стан здоров’я госпіталізованих дітей задовільний. Нових випадків госпіталізації з підозрою на менінгококову інфекцію станом на 5 лютого 2018 року не зареєстровано. Результати бактеріологічних обстежень усіх 92 контактних по школі – негативні.