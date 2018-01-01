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    Троє українців намагалися прорватися у Польщу зі «сувенірною» валютою

    На польському кордоні чоловіки показали купюри для настільних ігор
    Троє українців під час паспортного контролю на польсько-українському кордоні в Медиці показали банкноти для настільних ігор як кошти для перебування в Польщі. Про це повідомляє Nowiny24.pl. Громадяни України у віці 25, 36 і 55 років під час паспортного контролю представили банкноти, що нагадують 50 доларів, 100 доларів та 500 євро,
    • Сьогодні, 09:31
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    Фото з сайту nowiny24.pl

    На польському кордоні чоловіки показали купюри для настільних ігор

    Троє українців під час паспортного контролю на польсько-українському кордоні в Медиці показали банкноти для настільних ігор як кошти для перебування в Польщі.

    Про це повідомляє Nowiny24.pl.

    Громадяни України у віці 25, 36 і 55 років під час паспортного контролю представили банкноти, що нагадують 50 доларів, 100 доларів та 500 євро, як кошти для перебування в Польщі.

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    Троє українців намагалися прорватися у Польщу зі «сувенірною» валютою
    Троє українців намагалися прорватися у Польщу зі «сувенірною» валютою
    Троє українців намагалися прорватися у Польщу зі «сувенірною» валютою

    «Іноземцям зачитали звинувачення у спробі незаконно перетнути кордон за допомогою обману. Вони визнали свою провину і добровільно здалися на чотири місяці позбавлення волі з умовним призупиненням покарання на строк двох років», - заявила прес-секретар Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

    На додаток до кримінальних звинувачень, вони також отримали адміністративне рішення про відмову у в'їзді до Польщі та повернулися в Україну.

    Муляжі банкнот були вилучені як докази.

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