Труба розповів, скільки нардепів фігурує у справах ДБР



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Директор ДБР Роман Труба 28 березня провів брифінг

Депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів

У справах Державного бюро розслідувань (ДБР) на сьогодні фігурують понад 30 народних депутатів. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба.

За його словами, фігурантами кримінальних справ Держбюро розслідувань є більше 30 народних депутатів, і слідчі працюють над юридичною оцінкою їх дій.

«Це кілька кримінальних проваджень. У нас є підстави говорити, що депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів. Саме в цьому провадженні найбільша кількість депутатів, які будуть допитані», - додав Труба.

Раніше стало відомо, що ДБР відкрило справу щодо генпрокурора Луценка. У справі йдеться про можливе розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Також ДБР відкрило справу проти НАБУ за підозрою в отриманні хабара при закупівлі авто Skoda. Вказано, що з 19 грудня 2018 року ДБР веде розслідування відносно співробітників НАБУ .

«За ознаками зловживання службовими особами Національного антикорупційного бюро України владою шляхом використання владних повноважень всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - сказано в матеріалах справи.