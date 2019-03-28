  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Труба розповів, скільки нардепів фігурує у справах ДБР

    • Розсилка
    Директор ДБР Роман Труба 28 березня провів брифінг - Труба розповів, скільки нардепів фігурує у справах ДБР
    Директор ДБР Роман Труба 28 березня провів брифінг

    Депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів

    У справах Державного бюро розслідувань (ДБР) на сьогодні фігурують понад 30 народних депутатів. Про це сьогодні на брифінгу розповів директор ДБР Роман Труба.

    За його словами, фігурантами кримінальних справ Держбюро розслідувань є більше 30 народних депутатів, і слідчі працюють над юридичною оцінкою їх дій.

    «Це кілька кримінальних проваджень. У нас є підстави говорити, що депутати мають відношення до нецільового використання державних коштів. Саме в цьому провадженні найбільша кількість депутатів, які будуть допитані», - додав Труба.

    Раніше стало відомо, що ДБР відкрило справу щодо генпрокурора Луценка. У справі йдеться про можливе розголошення генпрокурором Юрієм Луценком даних досудового розслідування у справі вбивства Катерини Гандзюк.

    Також ДБР відкрило справу проти НАБУ за підозрою в отриманні хабара при закупівлі авто Skoda. Вказано, що з 19 грудня 2018 року ДБР веде розслідування відносно співробітників НАБУ .

    «За ознаками зловживання службовими особами Національного антикорупційного бюро України владою шляхом використання владних повноважень всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України», - сказано в матеріалах справи.

    Читайте також
    депутати НАБУ розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ