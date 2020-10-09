Турчинов: Амністія для терористів і вбивць українських громадян – неприпустима



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Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником «п‘ятої колони» Медведчуком, - Олександр Турчинов

терористи і вбивці повинні бути за ґратами або на цвинтарі, - керівник Центрального штабу «Європейської солідарності»

Місце терористів та вбивць українських громадян на Донбасі – за ґратами або на цвинтарі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов.

У «Європейській солідарності» зазначили, що Турчинов прокоментував інформацію щодо відкриття проти нього на вимогу очільника ОПЗЖ Віктора Медведчука кримінального провадження за непідписання Закону «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

«Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником «п‘ятої колони» Медведчуком та його зграєю, відкриваючи кримінальні справи на їх замовлення», – сказав він.

«Що стосується амністії терористів та вбивць українських громадян на Донбасі, – вона неприпустима. Їх місце – за ґратами або на цвинтарі. Такою була моя позиція в 2014 році, такою вона залишається і зараз», – наголосив Олександр Турчинов.

Як повідомлялося раніше, Турчинов вважає, що війна не закінчиться, поки хоч один російський солдат буде на території Донбасу або Криму.