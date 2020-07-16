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    У світі

    У Туреччині розбився літак-розвідник: семеро загиблих

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    Уламки літака були виявлені о 3 годині ночі за місцевим часом - У Туреччині розбився літак-розвідник: семеро загиблих
    Уламки літака були виявлені о 3 годині ночі за місцевим часом

    Експерти вивчать всі версії катастрофи літака

    У середу, 15 липня, ввечері у Туреччині розбився розвідувальний літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 7 співробітників турецької служби безпеки. Вони виконували розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.

    Про це повідомляє Anadolu.

    За словами, міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос.

    «Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них – пілоти», - сказав Сойлу.

    Востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами в середу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Через 15 хвилин зв’язок з літаком повністю припинився.

    Уламки виявили о 03:00, всі, хто знаходився на борту загинули.

    Експерти вивчать всі версії катастрофи літака, побудованого в 2015 році.

    Причини інциденту розслідуються.

    Як повідомлялося, у ніч на 15 липня в Чехії, неподалік Праги, зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті інциденту декілька десятків пасажирів отримали поранення

    Туреччина авіакатастрофа літак
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