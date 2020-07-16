У Туреччині розбився літак-розвідник: семеро загиблих
Експерти вивчать всі версії катастрофи літака
У середу, 15 липня, ввечері у Туреччині розбився розвідувальний літак. Внаслідок авіакатастрофи загинули 7 співробітників турецької служби безпеки. Вони виконували розвідувальні польоти в провінціях Ван і Хаккарі.
Про це повідомляє Anadolu.
За словами, міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, літак розбився на висоті 2200 метрів на горі Артос.
«Нам повідомили, що ми втратили сім героїв, двоє з них – пілоти», - сказав Сойлу.
Востаннє пілоти виходили на зв'язок з центром управління польотами в середу приблизно о 22:30 за місцевим часом. Через 15 хвилин зв’язок з літаком повністю припинився.
Уламки виявили о 03:00, всі, хто знаходився на борту загинули.
Експерти вивчать всі версії катастрофи літака, побудованого в 2015 році.
Причини інциденту розслідуються.
Як повідомлялося, у ніч на 15 липня в Чехії, неподалік Праги, зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. В результаті інциденту декілька десятків пасажирів отримали поранення