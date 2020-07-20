Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих



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Всього в Україні зафіксовано 59493 випадків коронавірусної хвороби Covid-19

Найбільше хворих виявили на Львівщині - 115 нових пацієнтів

Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 115, Закарпатській області – 86 та у місті Києві – 77», - зазначив він.

За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 59493 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за добу - 651, загалом одужало - 31439 осіб (+560 за добу), померло - 1498 осіб (+14 за добу), підозри на хворобу виявили у 108910 осіб (+703 за добу).

Загалом випадки виявлено:

Вінницька область — 2 317 (+18);

Волинська область — 3 281 (+30);

Дніпропетровська область — 1 209 (+2);

Донецька область — 794 (+2);

Житомирська область — 1 602 (+9);

Закарпатська область — 4 440 (+86);

Запорізька область — 687 (+9);

Івано-Франківська область — 3 536 (+72);

Кіровоградська область — 682 (+1);

м. Київ — 6 961 (+77);

Київська область — 3 308 (+37);

Львівська область — 8 115 (+115);

Луганська область — 106 (0);

Миколаївська область — 522 (+9);

Одеська область — 2 573 (+41);

Полтавська область — 353 (+2);

Рівненська область — 5 144 (+62);

Сумська область — 371 (+1);

Тернопільська область — 2 456 (+26);

Харківська область — 3 033 (+19);

Херсонська область — 213 (0);

Хмельницька область — 980 (0);

Чернівецька область — 5 332 (+21);

Черкаська область — 845 (+12);

Чернігівська область — 642 (0).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.

Коронавірус в Україні

Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498

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До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.