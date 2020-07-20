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    Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих

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    Всього в Україні зафіксовано 59493&nbsp;випадків коронавірусної хвороби Covid-19 - Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих
    Всього в Україні зафіксовано 59493 випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    Найбільше хворих виявили на Львівщині - 115 нових пацієнтів

    Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 115, Закарпатській області – 86 та у місті Києві – 77», - зазначив він.

    За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 59493 випадків коронавірусної хвороби Covid-19:  нових за добу - 651, загалом одужало - 31439 осіб (+560 за добу), померло - 1498 осіб (+14 за добу), підозри на хворобу виявили у 108910 осіб (+703 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2 317 (+18);
    • Волинська область — 3 281 (+30);
    • Дніпропетровська область — 1 209 (+2);
    •  Донецька область — 794 (+2);
    • Житомирська область — 1 602 (+9);
    • Закарпатська область — 4 440 (+86);
    • Запорізька область — 687 (+9);
    • Івано-Франківська область — 3 536 (+72);
    • Кіровоградська область — 682 (+1);
    • м. Київ — 6 961 (+77);
    • Київська область — 3 308 (+37);
    • Львівська область — 8 115 (+115);
    • Луганська область — 106 (0);
    • Миколаївська область — 522 (+9);
    • Одеська область — 2 573 (+41);
    • Полтавська область — 353 (+2);
    • Рівненська область — 5 144 (+62);
    • Сумська область — 371 (+1);
    • Тернопільська область — 2 456 (+26);
    • Харківська область — 3 033 (+19);
    • Херсонська область — 213 (0);
    • Хмельницька область — 980 (0);
    • Чернівецька область — 5 332 (+21);
    • Черкаська область — 845 (+12);
    • Чернігівська область — 642 (0).

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      59493
    • Одужали
      31439
    • Хворіють
      26556
    • Померли
      1498

    До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.

    Міністерство охорони здоров'я Київ міністр Львівщина Закарпаття Максим Степанов хвороби коронавірус
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