Covid-19: у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих
Найбільше хворих виявили на Львівщині - 115 нових пацієнтів
Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Львівській області – 115, Закарпатській області – 86 та у місті Києві – 77», - зазначив він.
За даними МОЗ, всього в Україні зафіксовано 59493 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових за добу - 651, загалом одужало - 31439 осіб (+560 за добу), померло - 1498 осіб (+14 за добу), підозри на хворобу виявили у 108910 осіб (+703 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2 317 (+18);
- Волинська область — 3 281 (+30);
- Дніпропетровська область — 1 209 (+2);
- Донецька область — 794 (+2);
- Житомирська область — 1 602 (+9);
- Закарпатська область — 4 440 (+86);
- Запорізька область — 687 (+9);
- Івано-Франківська область — 3 536 (+72);
- Кіровоградська область — 682 (+1);
- м. Київ — 6 961 (+77);
- Київська область — 3 308 (+37);
- Львівська область — 8 115 (+115);
- Луганська область — 106 (0);
- Миколаївська область — 522 (+9);
- Одеська область — 2 573 (+41);
- Полтавська область — 353 (+2);
- Рівненська область — 5 144 (+62);
- Сумська область — 371 (+1);
- Тернопільська область — 2 456 (+26);
- Харківська область — 3 033 (+19);
- Херсонська область — 213 (0);
- Хмельницька область — 980 (0);
- Чернівецька область — 5 332 (+21);
- Черкаська область — 845 (+12);
- Чернігівська область — 642 (0).
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19, кількість нових випадків менша, ніж днем раніше.
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Всього59493
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Одужали31439
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Хворіють26556
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Померли1498
До слова, дослідники з Королівського коледжу Лондона виділили шість основних форм захворювання, що викликаються коронавірусом. Вони відрізняються одна від одної за симптомами і тяжкістю перебігу хвороби.