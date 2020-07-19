Ердоган перевірив, як відбувається перетворення собору Святої Софії на мечеть



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Президента Туреччини поінформували про роботу, що проводиться в мечеті

Президент Туреччини відвідав собор Святої Софії перед першим намазом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ознайомився з роботами, що проводяться в Айа-Софія перед першим намазом, повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що Ердогана супроводжували міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой і губернатор Стамбула Алі Йєрлікая, а також глава Управління по зв’язках Адміністрації президента Фахреттін Алтун, глава МВС Судейман Сойлу і глава Управління у справах релігій Алі Єрбаш.

Президента поінформували про роботу, що проводиться в мечеті.

Державна рада Туреччини в п’ятницю, 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.

Агентство пише, що перший за десятиліття намаз відбудеться 24 липня.

Зображення лику християнських святих в стамбульському соборі Святої Софії, який дозволили зробити мечеттю, будуть покриті тканиною або лазерами під час молитов.

Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

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