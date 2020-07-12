Перетворення собору Святої Софії на мечеть: Всесвітня рада церков звернулася до Ердогана



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У листі ради церков йдеться, що «собор Святої Софії був місцем відкритості, зустрічі та натхнення для людей всіх націй і релігій»

Всесвітня рада церков представляє 350 християнських церков

Всесвітня рада церков, яка представляє 350 християнських церков, у зверненні до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана висловила «горе і сум'яття» з приводу його рішення перетворити музей у соборі Святої Софії на мечеть.

Про це повідомляє Agence France Presse.

У листі йдеться, що «собор Святої Софії був місцем відкритості, зустрічі та натхнення для людей всіх націй і релігій», відтоді як 1934 року отримав статус музею.

«Вирішивши перетворити собор Святої Софії на мечеть, ви змінили цей позитивний знак відкритості Туреччини і перетворили його у символ виключення і поділу», - звернулося духовенства до Ердогана.

Цей крок «неминуче викличе невизначеність, підозри і недовіру, підриваючи всі наші зусилля щодо об'єднання людей різних віросповідань за столом діалогу і співпраці», йдеться в заяві.

Рада попередила, що це рішення може також «заохотити амбіції інших груп в інших місцях, які прагнуть скасувати наявний статус-кво і сприяти відновленню розбіжностей між релігійними громадами».

Напередодні Ердоган заявив, що ніщо не змусить його змінити своє рішення щодо собору Святої Софії.

Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

Нагадаємо, у п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.