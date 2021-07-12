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    Біля берегів Одеси з дна Чорного моря підняли «катер Брежнєва»

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    Колись розкішний &laquo;Буревісник&raquo; стояв у гавані, але п'ять років тому затонув під час зимового шторму - Біля берегів Одеси з дна Чорного моря підняли «катер Брежнєва»
    Колись розкішний «Буревісник» стояв у гавані, але п'ять років тому затонув під час зимового шторму
    Скріншот з відео

    Катер лежав на дні і заважав швартуватися суднам

    В Одеській області американські й українські водолази підняли на поверхню затонулий так званий катер Леоніда Брежнєва. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Зазначається, що після розпаду СРСР яхту сюди привіз місцевий бізнесмен, щоб відновити. Розкішний «Буревісник» стояв у гавані, але п'ять років тому затонув під час зимового шторму. Відтоді катер лежав на дні і заважав швартуватися суднам.

    Уточнюється, що до цих пір спроби підняти 150-тонне судно були марними. На спецоперацію з підняття погодилися американські дайвери, які приїхали на міжнародні навчання «Сі Бриз».

    Спільно з водолазами ВМС України і за допомогою плавучого крана вони змогли дістати на поверхню корпус катера.

    До слова, у Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина.

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    Теги: Чорне море Одеса військові корабель СРСР ВМС
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    Біля берегів Одеси з дна Чорного моря підняли «катер Брежнєва»