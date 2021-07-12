Біля берегів Одеси з дна Чорного моря підняли «катер Брежнєва»
Катер лежав на дні і заважав швартуватися суднам
В Одеській області американські й українські водолази підняли на поверхню затонулий так званий катер Леоніда Брежнєва. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що після розпаду СРСР яхту сюди привіз місцевий бізнесмен, щоб відновити. Розкішний «Буревісник» стояв у гавані, але п'ять років тому затонув під час зимового шторму. Відтоді катер лежав на дні і заважав швартуватися суднам.
Уточнюється, що до цих пір спроби підняти 150-тонне судно були марними. На спецоперацію з підняття погодилися американські дайвери, які приїхали на міжнародні навчання «Сі Бриз».
Спільно з водолазами ВМС України і за допомогою плавучого крана вони змогли дістати на поверхню корпус катера.
До слова, у Туреччині затонув катер з туристами, загинула дитина.