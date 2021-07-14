Відпочинок у Туреччині: туристів попередили про аномальну спеку

Через підвищену вологість літня спека сильніше відчувається на Середземному узбережжі Туреччини – на курортах провінції Анталія

Турецькі метеорологи попереджають про аномальне підвищення температури на курортах країни. До кінця цього тижня температура буде на 10 градусів вищою за сезонні норми, повідомляє місцеве видання Ege Haber..

У зведенні погоди Головного управління метеорології за 13 липня йдеться, що попередження було зроблено Егейському регіону. Це провінції Ізмір (курорти Чешме, Алачаті, Кушадаси) і Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхіє). Температура там підвищиться до 39-42 градусів.

Тим часом, через підвищену вологість літня спека сильніше відчувається на Середземному узбережжі Туреччини – на курортах провінції Анталія (Аланія, Кемер, Белек, Сіде). Там в останні дні фіксували температурні піки в 43 градуси.

Місцеві жителі і ті, хто орендує квартири, змушені спати на пляжі через нестерпну спеку.

«Ми їдемо на пляж Коньяалти, тому що в будинках немає кондиціонера, вважаємо за краще спати тут. Пляж дуже багатолюдний, сюди приїжджають спати чимало місцевих та іноземців», – розповів місцевий житель Шереф Делен.

Інші жителі сусідніх районів пояснюють – в будинках занадто спекотно, на пляжі вночі прохолодніше. Спати комфортно, тому що комарів немає.

На місцевих форумах часто діляться порадами з туристами ті українці, які живуть в Туреччині не перший рік. Серед перевірених способів уникнути теплового удару називають такі:

одягнути вільний одяг з натуральних тканин, що максимально закриває тіло (наприклад, широку світлу сорочку з довгим рукавом). Так легше вберегтися від перегріву;

щоб не обгоріти, на голову обов'язково потрібно надіти капелюх, на шию – хустинку.

часто охолоджуватися: купатися в басейні, мити руки і шию холодною водою;

якщо обгоріли, слід нанести на шкіру свіжий сік алое (часто росте на території готелів) або купити засіб з його вмістом в найближчому магазині;

пити теплий чай, а не холодну воду або алкоголь;

голод тамувати кавуном або айраном;

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, Україна зараз – одна із найгарячіших країн у Європі. Але ситуація скоро зміниться. Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.