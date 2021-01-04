В Альпах загинув колишній президент Raiffeisen Landesbank

Міхаель Грюнер та його дружина Моніка Гампер загинули в італійських Альпах

Подружжя каталося на висоті 2200 метрів. де їх накрило лавиною

На гірськолижному курорті Шнальсталі в Італії під час сходження лавини загинув колишній президент банку Raiffeisen Landesbank Міхаель Грюнер разом із дружиною Монікою Гампер.

Пару накрило лавиною на висоті близько 2,2 тис. м. Очевидці одразу викликали рятувальників. Постраждалих звільнили, але медики не змогли їх врятувати.

Відомо, що перед трагедією у цьому регіоні оголосили про підвищену лавинну небезпеку, однак пара все одно відправилася кататися.

Грюнер очолював італійський підрозділ банку Raiffeisen впродовж 23 років і вийшов на пенсію у червні минулого року. Йому було 65 років. Його дружина приблизно чотири роки була президентом театру в Мерано.

Грюнер був досвідченим гірськолижником. В останні роки він піднімався на гімалайські вершини.

Нині в Південному Тіролі, де загинули екс-банкір із дружиною, небезпека сходження лавини становить три з п’яти балів.

Foto dei FF Karthaus

Рік тому в італійських Альпах через сходження лавини загинуло троє людей – жінка та дві семирічні дівчинки, громадянки Німеччини. Вони знаходилися на лижній трасі, коли з висоти близько 3 тис. м зійшов сніг. Травмувався також чоловік із 11-річним сином.