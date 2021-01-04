У Дунаї знайдено тіло капітана буксира з Одещини

В Одеській області за загадкових обставин помер капітан буксира

В Одеській області в річці Дунай виявили тіло капітана буксира Портовий-22. Про це стало відомо у понеділок, 4 січня.

«Як підтвердили в Ізмаїльському відділі поліції, вдень 3 січня в Дунаї знайдений мертвим капітан одного з буксирів ПрАТ Українське Дунайське пароплавство», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, чоловік випав за борт. Зараз тіло направлено на експертизу.

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі капітана.

До слова, українські моряки суховантажу New Orion півтора року не можуть повернутися додому з Китаю. На цей момент в екіпаж входить семеро громадян України, один – Грузії, один – з РФ. Їм від 25 до 69 років. Всі українці з Одеси і області.

Балкер New Orion заарештований у лютому 2020 року у порту Цзян'інь, Китай, де знаходився на ремонті. Судновласник – компанія Vercania Holding LTD, директором якої є громадянин РФ Вадим Есипович, не сплатив ремонт судна, що і спричинило його арешт. Контракти у команди закінчилися у грудні 2019 року станом на 02.03.2020 судно все ще під арештом, другу групу моряків обіцяли замінити, чого не сталося до цього часу. Судновласник мовчить.

Також нагадаємо, що в Чернігівській області в лісі знайдено тіло начальника відділу звернень громадян Офісу генерального прокурора Євгена Котенка. Попередня причина смерті - переохолодження. ЗМІ повідомляють, що камера відеоспостереження одного з прилеглих будинків зафіксувала, як прокурор вийшов з лісу, зупинився й зняв з себе одяг.

Джерело: УНІАН