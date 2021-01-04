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    Помер виконавець You'll Never Walk Alone, гімну футбольного «Ліверпуля»

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    Джеррі Марсден прожив 78 років - Помер виконавець You'll Never Walk Alone, гімну футбольного «Ліверпуля»
    Джеррі Марсден прожив 78 років
    Світлина - UA-Футбол

    Знаменитий славень виконується саме у тій версії, яку озвучив Джеррі Марсден

    Футбольний клуб «Ліверпуль» висловив співчуття у зв'язку зі смертю співака Джеррі Марсдена – лідера групи «Gerry and the Pacemakers».

    «Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об'єднував гравців, тренерський штаб та уболівальників по всьому світу, допомагаючи створювати по-справжньому щось особливе. Ти ніколи не будеш один», - йдеться на офіційній сторінці мерсисайдців у Twitter.

    Саме версія «You'll Never Walk Alone» - гімну «Ліверпуля» у виконанні Марсдена виконується на домашньому стадіоні мерсисайдців «Енфілді».

    Англійський музикант помер вчора, 3 січня, у віці 78 років після нетривалої хвороби, не пов'язаної з коронавірусом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть ФК Ліверпуль гімн
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