Помер виконавець You'll Never Walk Alone, гімну футбольного «Ліверпуля»

Знаменитий славень виконується саме у тій версії, яку озвучив Джеррі Марсден

Футбольний клуб «Ліверпуль» висловив співчуття у зв'язку зі смертю співака Джеррі Марсдена – лідера групи «Gerry and the Pacemakers».

«Голос Джеррі супроводжував наші найбільші матчі. Його гімн об'єднував гравців, тренерський штаб та уболівальників по всьому світу, допомагаючи створювати по-справжньому щось особливе. Ти ніколи не будеш один», - йдеться на офіційній сторінці мерсисайдців у Twitter.

Саме версія «You'll Never Walk Alone» - гімну «Ліверпуля» у виконанні Марсдена виконується на домашньому стадіоні мерсисайдців «Енфілді».

Англійський музикант помер вчора, 3 січня, у віці 78 років після нетривалої хвороби, не пов'язаної з коронавірусом.