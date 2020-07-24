Туристи назвали ідеальну країну для відпочинку
Іспанія має хороші пляжі і чудову кухню
Європейські туристи назвали країну, в якій відпочинок є ідеальним. Було опитано більше шести тисяч осіб, і більшість респондентів вважають Іспанію найкращою для проведення відпустки, пише The Independent.
Мандрівники розповіли, що Іспанія є для них ідеальною, оскільки має «поєднання хороших пляжів, великих міст, історичної спадщини і чудової кухні».
На друге місце туристи поставили Італію. Вона, до речі, відстає від лідера рейтингу всього на 55 голосів.
Італія приваблює відпочивальників з інших країн ЄС своїм «вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії і продуктів харчування».
Також найкращими країнами для відпочинку є, на думку європейських туристів, Німеччина і Туреччина.
Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії.