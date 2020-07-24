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    Туристи назвали ідеальну країну для відпочинку

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    Пляж на Майорці&nbsp; - Туристи назвали ідеальну країну для відпочинку
    Пляж на Майорці 

    Іспанія має хороші пляжі і чудову кухню

    Європейські туристи назвали країну, в якій відпочинок є ідеальним. Було опитано більше шести тисяч осіб, і більшість респондентів вважають Іспанію найкращою для проведення відпустки, пише The Independent.

    Мандрівники розповіли, що Іспанія є для них ідеальною, оскільки має «поєднання хороших пляжів, великих міст, історичної спадщини і чудової кухні».

    На друге місце туристи поставили Італію. Вона, до речі, відстає від лідера рейтингу всього на 55 голосів.

    Італія приваблює відпочивальників з інших країн ЄС своїм «вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії і продуктів харчування».

    Також найкращими країнами для відпочинку є, на думку європейських туристів, Німеччина і Туреччина.

    Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії. 

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    ЄС Іспанія речі
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