Туристи назвали ідеальну країну для відпочинку



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Пляж на Майорці

Іспанія має хороші пляжі і чудову кухню

Європейські туристи назвали країну, в якій відпочинок є ідеальним. Було опитано більше шести тисяч осіб, і більшість респондентів вважають Іспанію найкращою для проведення відпустки, пише The Independent.

Мандрівники розповіли, що Іспанія є для них ідеальною, оскільки має «поєднання хороших пляжів, великих міст, історичної спадщини і чудової кухні».

На друге місце туристи поставили Італію. Вона, до речі, відстає від лідера рейтингу всього на 55 голосів.

Італія приваблює відпочивальників з інших країн ЄС своїм «вдалим розташуванням, різноманітністю культури, людей, історії і продуктів харчування».

Також найкращими країнами для відпочинку є, на думку європейських туристів, Німеччина і Туреччина.

Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії.