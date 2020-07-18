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    Економіка та фінанси

    SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів

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    За напрямком Болгарія&nbsp;скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас - SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів
    За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас

    SkyUp Airlines змінюємо розклад на період літньої навігації

    Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми – частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.

    Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

    Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:

    • Київ – Майорка – Київ
    • Київ – Тенеріфе – Київ
    • Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів
    • Київ – Корфу – Київ
    • Київ – Закінтос – Київ
    • Київ – Катанія – Київ
    • Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів
    • Одеса – Єреван – Одеса
    • Львів – Батумі – Львів
    • Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя
    • Одеса – Батумі – Одеса
    • Львів – Іракліон – Львів
    • Одеса – Іракліон – Одеса
    • Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя
    • Запоріжжя – Прага – Запоріжжя
    • Київ – Піза – Київ
    • Київ – Барі – Київ
    • Львів – Париж (Бове) – Львів
    • Харків – Париж (Бове) – Харків
    • Одеса – Тбілісі – Одеса
    • Харків – Тбілісі – Харків
    • Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя.

    Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

    Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.

    «Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.

    Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме – до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва», – додали у компанії.

    Нагадаємо, SkyUp скасовує три внутрішні рейси.

     

    літак транспорт SkyUp
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