SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів



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За напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас

SkyUp Airlines змінюємо розклад на період літньої навігації

Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми – частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:

Київ – Майорка – Київ

Київ – Тенеріфе – Київ

Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів

Київ – Корфу – Київ

Київ – Закінтос – Київ

Київ – Катанія – Київ

Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів

Одеса – Єреван – Одеса

Львів – Батумі – Львів

Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя

Одеса – Батумі – Одеса

Львів – Іракліон – Львів

Одеса – Іракліон – Одеса

Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя

Запоріжжя – Прага – Запоріжжя

Київ – Піза – Київ

Київ – Барі – Київ

Львів – Париж (Бове) – Львів

Харків – Париж (Бове) – Харків

Одеса – Тбілісі – Одеса

Харків – Тбілісі – Харків

Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя.

Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.

Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.

«Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.

Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме – до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва», – додали у компанії.

Нагадаємо, SkyUp скасовує три внутрішні рейси.