SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів
SkyUp Airlines змінюємо розклад на період літньої навігації
Авіакомпанія SkyUp Airlines заявила про оптимізацію раніше запланованої льотної програми – частину напрямків скасовують повністю, а частину, яку планували запускати на постійній основі, відклали.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Напрямки, які будуть виключені з літньої навігації-2020:
- Київ – Майорка – Київ
- Київ – Тенеріфе – Київ
- Київ – Ламеція-Терме – Київ, також рейси з регіонів
- Київ – Корфу – Київ
- Київ – Закінтос – Київ
- Київ – Катанія – Київ
- Київ – Ріміні – Київ, також рейси з регіонів
- Одеса – Єреван – Одеса
- Львів – Батумі – Львів
- Запоріжжя – Батумі – Запоріжжя
- Одеса – Батумі – Одеса
- Львів – Іракліон – Львів
- Одеса – Іракліон – Одеса
- Запоріжжя – Іракліон – Запоріжжя
- Запоріжжя – Прага – Запоріжжя
- Київ – Піза – Київ
- Київ – Барі – Київ
- Львів – Париж (Бове) – Львів
- Харків – Париж (Бове) – Харків
- Одеса – Тбілісі – Одеса
- Харків – Тбілісі – Харків
- Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя.
Водночас за напрямком Болгарія скасовуються рейси у Варну, залишаються тільки в Бургас.
Країни, старт польотів до яких відкладається до 15 серпня включно: Греція, Португалія (крім рейсів Львів – Неаполь – Львів, запланованих на 03.08., 07.08. і 10.08), Іспанія, Франція, Кіпр, Чехія, Вірменія, Ізраїль.
«Ми поступово відновлюємо чартерні і регулярні перельоти Україною і за кордон. Літаємо з Києва до Одеси і Запоріжжя, з Харкова і Львова до Одеси та зі Львова до Херсона.
Також виконуємо чартерні рейси до Єгипту, Туреччини та регулярні рейси до Албанії. З 22 липня поновлюємо регулярні рейси до Болгарії, а саме – до Бургаса. Будемо літати раз на тиждень із Харкова та Львова і тричі на тиждень із Києва», – додали у компанії.
Нагадаємо, SkyUp скасовує три внутрішні рейси.