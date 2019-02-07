Туристи назвали найнебезпечнішу країну для подорожей



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Телеведучий Дмитро Комаров разом зі знімальною командою побував у Бразилії

Бразилія очолила антирейтинг країн для туризму

Експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найбільш небезпечних для туристів країн. Лідирувала в списку Бразилія, від поїздок у яку застерігають мандрівників найбільше. Про це пише Regnum.

Після ретельного аналізу загроз у країні фахівці з'ясували, що туристів лякає «кримінал, фавели, бездомні і наркомани». Крім того, небезпеку становлять вірусна лихоманка, прорив дамби і соціальні протести.

Другу позицію в списку зайняла Туреччина, де лише російськомовні туристи активно скаржаться на крадіжки в готелях, а також на небезпеку подорожі автостопом.

Третю позицію займає Індія, де погіршується якість повітря, а також води. Надходила інформація про те, що одна з туристок захворіла на інфекційне захворювання, випивши воду з пляшки. Пізніше з'ясувалося, що вона була з-під крана.

Також небезпечною туристи називають Індонезію через часті катаклізми і численні крадіжки. А замикає топ-5 Франція, де мандрівники побоюються протестів і заворушень.