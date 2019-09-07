Туск написав твіт українською після обміну між РФ і Україною



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Президент Європейської ради Дональд Туск

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити всіх політичних в'язнів

Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити всіх політв'язнів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter відразу після завершення процедури обміну утримуваними особами.

Туск опублікував твіт українською мовою.

«Нарешті! Звільнення Олега Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України», – заявив президент Ради Європи.

Нагадаємо, 19 лютого Туск став першим іноземним політиком, який виступив у Верховній Раді України з промовою українською мовою.

Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.