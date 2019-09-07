Туск написав твіт українською після обміну між РФ і Україною
Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити всіх політичних в'язнів
Президент Європейської ради Дональд Туск закликав Росію звільнити всіх політв'язнів. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter відразу після завершення процедури обміну утримуваними особами.
Туск опублікував твіт українською мовою.
«Нарешті! Звільнення Олега Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політв'язнів і поважати територіальну цілісність України», – заявив президент Ради Європи.
Нагадаємо, 19 лютого Туск став першим іноземним політиком, який виступив у Верховній Раді України з промовою українською мовою.
Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE— Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019
Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.