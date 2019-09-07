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    Обмін полоненими

    Я його дочекалася, – мама Сенцова

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    <p>Людмила Сенцова</p> - Я його дочекалася, – мама Сенцова

    Людмила Сенцова

    Це дуже страшно. Мені багато років, я можу не дочекатися - Людмила Сенцова

    Мама звільненого українського режисера з Криму Олега Сенцова збирається в неділю, 8 вересня, разом з онуком Владом виїхати до Києва до сина. Про це вона сказала в телефонній розмові з сином в перші хвилини після приземлення літака з раніше утримуваними в Росії громадянами України в «Борисполі», - повідомляють Крим.Реалії.

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    «Я бачу тебе! З Аліною! Ти як? Моя радість! Цілую, обіймаю! На завтра готуюся», – сказала Людмила Сенцова.

    «Я б одне говорила: «Дякую, дякую!»... Не знаю, за що. Так і хочеться сказати «Дякую». Це дуже страшно. Мені багато років, я можу не дочекатися. Я його дочекалася. Я завтра його обійму», – додала Людмила Сенцова.

    Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

    Нагадаємо, Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова.

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