Президент: Разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території



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Володимир Зеленський з Олегом Сенцовим Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський: Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території

Україна планує продовжувати процес розведення військ на Донбасі, зокрема населеного пункту Золоте, заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі звільнених громадян України. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

«Далі ми наближатимемося до звільнення всіх наших і продовжуватимемо у Мінському процесі розведення військ у два етапи: спочатку Золоте – Петрівське, а потім – розведення по всій території та припинення вогню повною мірою й припинення війни», – сказав президент в Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

За словами Зеленського, після цього буде найскладніший етап – повернення територій.

«Я думаю, разом з вами, разом з усією Україною ми повернемо не тільки людей, а й наші території», – наголосив глава держави.

«Гадаю, що на другому етапі ми будемо серйозно працювати і повернемо, звільнимо всіх наших людей», – сказав президент.

Проте Володимир Зеленський наголосив, що поки неможливо говорити про терміни звільнення затриманих кримських татар.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.