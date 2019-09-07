Сущенко подякував Зеленському і Порошенку за звільнення (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнений політв'язень Роман Сущенко Фото: president.gov.ua

Роман Сущенко: Я відчайдушно сподіваюсь, що це лише початок великих зрушень у переговорному процесі

Звільнений за обміном з Росією журналіст Укрінформу Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському та Петру Порошенку за роботу зі звільнення українських політв’язнів. Про це він сказав журналістам в аеропорту «Бориспіль», повідомляє «24 канал».

«Передусім я хотів би подякувати президентові України Володимиру Зеленському, який, не поступившись інтересами України, знайшов потрібні слова, вагомі аргументи і переконав лідера частини росіян (Путіна, - ред.) у доцільності піти назустріч і вчинити цей акт гуманізму. Я дякую і Президентові України Порошенку за те, що він розпочав цей переговорний процес, об'єднав світову та європейську спільноти і упродовж трьох років підтримував мою родину», - сказав Сущенко.

Він висловив думку, що дуже показовим і символічним є те, що «нас всіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після відзначення Дня Незалежності України».

На його переконання, Українська держава, вочевидь, продемонструвала світові, що вона прихильна цивілізованим, демократичним принципам розвитку, і що Україна продемонструвала свою вірність загальнолюдським і європейським принципам.

«Я відчайдушно сподіваюсь, що це лише початок великих зрушень у переговорному процесі», - наголосив Сущенко.

Він також заявив, що щасливий від того, що Україна демонструє виважену, послідовну, ефективну і спадкоємну політику у сфері захисту прав своїх громадян - права на життя, права на свободу слова, право на свободу і віросповідання.

«Я хотів би звернутися до президента України Володимира Зеленського і сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських родин. Це є незаперечний історичний факт. Разом з тим його сьогодні слухають, бачать і чують, йому вірять ще майже 100 українських родин, які страждають. Я закликаю його продовжити цей успіх і повернути українським родинам їхніх батьків, чоловіків, синів, братів та онуків», - підкреслив Сущенко.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року. Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Зазначимо, 18 вересня в Мінську контактна група може обговорити можливий обмін полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі. Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі контактної групи в Мінську можуть прийняти рішення про обмін у форматі «200 на 70». Також буде обговорюватися питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотому.

Сьогодні, 7 вересня, президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.