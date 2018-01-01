  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У 13 іноземних посольств у Москві надіслали листи з отрутою

    В листах була речовина для знищення комах
    Понад десять іноземних посольств у Москві 14-15 лютого отримали конверти з невідомим білим порошком. «Интерфакс» з посиланням на джерело повідомляє, що це була речовина для знищення комах. Експертиза показала, що до складу порошку входить пестицид фіпроніл, який використовується в сільському господарстві та ветеринарії,
    • Вчора, 23:29
    • Розсилка

    В листах була речовина для знищення комах

    Понад десять іноземних посольств у Москві 14-15 лютого отримали конверти з невідомим білим порошком.

    «Интерфакс» з посиланням на джерело повідомляє, що це була речовина для знищення комах.

    Експертиза показала, що до складу порошку входить пестицид фіпроніл, який використовується в сільському господарстві та ветеринарії, повідомив співрозмовник агентства.

    Він також зазначив, що всі листи були підписані одним відправником, не уточнивши подробиці.

    «Листи були розіслані в посольства Угорщини, Франції, Румунії, Чехії, Болгарії, Нідерландів, Польщі та кілька інших — всього отримано понад десять листів», — сказало джерело «Интерфакса».

    Конверти з невідомим порошком, за даними ТАСС, отримали 13 іноземних посольств в Москві. До дипмісій виїжджали мобільні лабораторії МНС, які проводили експрес-аналіз порошку; потім конверти передавалися поліції для більш детальної експертизи. Речовина виявилася нешкідливою.

    Росія отруєння посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ