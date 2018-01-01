У 13 іноземних посольств у Москві надіслали листи з отрутою

В листах була речовина для знищення комах

Понад десять іноземних посольств у Москві 14-15 лютого отримали конверти з невідомим білим порошком. «Интерфакс» з посиланням на джерело повідомляє, що це була речовина для знищення комах. Експертиза показала, що до складу порошку входить пестицид фіпроніл, який використовується в сільському господарстві та ветеринарії,



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В листах була речовина для знищення комах

Понад десять іноземних посольств у Москві 14-15 лютого отримали конверти з невідомим білим порошком.

«Интерфакс» з посиланням на джерело повідомляє, що це була речовина для знищення комах.

Експертиза показала, що до складу порошку входить пестицид фіпроніл, який використовується в сільському господарстві та ветеринарії, повідомив співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що всі листи були підписані одним відправником, не уточнивши подробиці.

«Листи були розіслані в посольства Угорщини, Франції, Румунії, Чехії, Болгарії, Нідерландів, Польщі та кілька інших — всього отримано понад десять листів», — сказало джерело «Интерфакса».

Конверти з невідомим порошком, за даними ТАСС, отримали 13 іноземних посольств в Москві. До дипмісій виїжджали мобільні лабораторії МНС, які проводили експрес-аналіз порошку; потім конверти передавалися поліції для більш детальної експертизи. Речовина виявилася нешкідливою.