У 95-му кварталі розказали, хто тепер гратиме Зеленського і Вакарчука



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Сам Пікалов тепер виконувати роль Святослава Вакарчука

Олександр Пікалов вважає пародиста Зеленського наразі «грубою підробкою», але його будуть «шліфувати»

Учасник студії «Квартал 95» Олександр Пікалов підтвердив, що президента Володимира Зеленського буде пародіювати Юрій Великий.

Про це Пікалов повідомив в ефірі телеканалу «1+1».

За його словами, зйомки нового кварталу відбудуться 13 серпня, і роль Зеленського буде виконувати колишній учасник дуету «Брати Шумахери» Юрій Великий.

«Поки це груба підробка. Але ми будемо його шліфувати. Зеленського не можна замінити, тому що у нього величезна харизма», - сказав Пікалов.

Він додав, що президент Володимир Зеленський вже телефонував і жартома зауважив, що «ходять чутки, що з мене робитимуть дурня».

Сам Пікалов тепер виконувати роль Святослава Вакарчука. Як відомо, раніше він виконував роль Януковича і Порошенка.

Нагадаємо, на днях колишній учасник дуету «Брати Шумахери» Юрій Великий оприлюднив у своєму Instagram відео з гримерки, де він пародіює теперішнього президента Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що студія «Квартал 95» проводить кастинг на кращого пародиста Зеленського, який після перемоги на виборах президента залишив проект. В конкурсі пародистів Зеленського міг взяти участь будь-хто, головне було «продемонструвати голос «з хрипотою».