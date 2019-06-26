Як Зеленський і артисти «Кварталу» випрошували гроші у Коломойського. У мережу злили видео



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Скріншот з відео

«Квартал-95» і Володимир Зеленський в 2017 році записали привітання з днем народження Коломойському і вимагали у нього повернути борг

У мережі з'явилося архівне відео, на якому актори «Студії Квартал-95» вітають українського олігарха Ігоря Коломойського з днем народження і просять повернути борг.

За попередньою інформацією, відео було знято 13 лютого 2017 року на день народження Ігоря Коломойського.

Записував ролик сам Зеленський на телефон, а кожен з акторів студії вітав іменинника і в жартівливій формі просив повернути хоча б маленьку частину великого боргу телеканалу «1+1» перед «Кварталом».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Коломойський винен Володимиру Зеленському 4 мільйони доларів - це сума, яку гуморист і його студія «Квартал 95» не отримали за виробництво програм для телеканалу «1+1», який належить олігарху.

До слова, 23 і 25 травня в Києві в «Жовтневому палаці» проходила зйомка нових програм гумористичного шоу «Ліга сміху». Його раніше вів Володимир Зеленський, який став президентом України.

Замість нього новим ведучим став Євген Кошовий.

Нагадаємо, «Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.