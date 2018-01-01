В Абделя ас-Сісі може з’явитися конкурент на виборах президента Єгипту

Муса Мустафа Муса завершує процес реєстрації кандидатом в президенти

Єгипетський політик Муса Мустафа Муса заявив про те, що має намір балотуватися під час виборів президента країни цього року. Цю заяву він зробив за декілька годин до завершення процесу реєстрації кандидатів на фоні того, що діючий президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі залишився єдиним зареєстрованим кандидатом. Паралельно із цим низка провідних



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Президент Єгипта Абдель Фаттах ас-Сісінаразі є єдиним кандидатом на виборах глави держави

Муса Мустафа Муса завершує процес реєстрації кандидатом в президенти

Єгипетський політик Муса Мустафа Муса заявив про те, що має намір балотуватися під час виборів президента країни цього року. Цю заяву він зробив за декілька годин до завершення процесу реєстрації кандидатів на фоні того, що діючий президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі залишився єдиним зареєстрованим кандидатом.

Паралельно із цим низка провідних політиків Єгипту в неділю закликала до бойкоту виборів очільника країни, які заплановані на березень 2018 року. Очікується, що ас-Сісі, який править із 2014 року, здобуде впевнену перемогу під час волевиявлення.

Муса Мустафа Муса, який очолює «Партію майбутнього» заявив про відповідні наміри інформаційному агентству Reuters, перебуваючи у виборчій комісії. За його словами, він зібрав необхідну кількість підписів на підтримку свого висування. Відповідно до закону необхідна підтримка щонайменше 20 єгипетських законодавців або 25 тисяч громадян по всій країні.