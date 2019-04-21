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    У Антарктиді 12 українців проголосували у другому турі виборів

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    Закінчилося голосування на станції &laquo;Академік Вернадський&raquo; - У Антарктиді 12 українців проголосували у другому турі виборів
    Закінчилося голосування на станції «Академік Вернадський»

    У голосуванні взяли участь 12 громадян України, тобто всі учасники 24-ої Української антарктичної експедиції

    Українці проголосували на президентських виборах на найвіддаленішій виборчій дільниці на станції «Академік Вернадський» у Антарктиді.

    Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

    Голосування почалося о 8.00 за місцевим часом (14.00 за київським часом) і тривало близько пів години. О 14.30 виборча комісія на чолі з начальником 24 УАЕ Ігорем Диким оформила протокол і о 14.40 через інтернет відправила його до ЦВК.

    У голосуванні взяли участь 12 громадян України – усі учасники 24-ої української антарктичної експедиції.

    Процедура голосування 21 квітня відбувалася у приміщенні бару «Фарадей», який лишився Україні у спадок від британських науковців.

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    У Антарктиді 12 українців проголосували у другому турі виборів
    У Антарктиді 12 українців проголосували у другому турі виборів
    У Антарктиді 12 українців проголосували у другому турі виборів

    У волевиявленні під час першого туру виборів президента України взяли участь 37 осіб – 11 членів постійної експедиції та 26 науковців із сезонного загону, які в той час перебували на станції. Минулого тижня відбулася ротація, і на станції залишилися лише 12 полярників.

    ЦВК українці
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