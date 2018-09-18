В Аргентині екс-президента знову звинувачують в корупції



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Крістіна Фернандес де Кіршнер біля будівлі суду в Буенос-Айресі, 3 вересня 2018 року

Адміністрацію Крістіни Фернандес звинувачують в отриманні відкатів

Відповідно до рішення федерального судді Аргентини Клаудіо Бонадьйо колишньому президенту країни Крістіна Фернандес були висунуті звинувачення щодо корупції.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так в адміністрації колишньої очільниці Аргентини практикувалися хабарі від будівельних компаній у обмін на отримання ними масштабних контрактів. Мінюст Аргентини планує з’ясувати чи безпосереднього сама Крістіна Фернандес, яка очолювала країну в 2007-2015 роках, керувала корупційною мережею. Звинувачення висунули на основі записів в книзі, про яку стало відомо в серпні 2018 року.

Відповідно до записів пакунки із грошима доставлялися або в урядові відомства, або в приватну резиденцію Крістіни Фернандес і її покійного чоловіка Нестора Кіршнера.

На сьогодні Фернандес користується імунітетом від арешту, будучи депутатом Сенату, і не зважаючи на низку інших обвинувачень, користується значною підтримкою населення і планує знову балотуватися в 2019 році.

Вона була президентом Аргентини два терміни - з 2007 по 2015 рік. Раніше проти нині 63-річної політикині вже порушували провадження щодо розтрати державних коштів.