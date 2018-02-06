У Баку стався сильний вибух на військовому заводі

Інформації про постраждалих немає

У Баку (Азербайджан) прогримів сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє видання Sputnik Азербайджан. Як зазначається, вибух прогримів на території радіозаводу, що знаходиться на балансі Міноборонпрома, потім спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють, що приблизно о 19:15 за місцевим часом небо освітив яскравий спалах, а потім



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інформації про постраждалих немає

У Баку (Азербайджан) прогримів сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Про це повідомляє видання Sputnik Азербайджан.

Як зазначається, вибух прогримів на території радіозаводу, що знаходиться на балансі Міноборонпрома, потім спалахнула пожежа. Очевидці повідомляють, що приблизно о 19:15 за місцевим часом небо освітив яскравий спалах, а потім пролунав сильний гуркіт. Над місцем вибуху видно клуби чорного диму.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що під час інциденту ніхто не постраждав.

Причина вибуху поки невідома. На місці події працюють бригади пожежників і швидкої допомоги.