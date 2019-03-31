  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Береговому активно голосує табір ромів

    • Розсилка
    <span>Всього у Берегові мають право голосу 18 956 виборців</span> - У Береговому активно голосує табір ромів
    Всього у Берегові мають право голосу 18 956 виборців
    Фото: Мукачево.нет

    Найважче з ромами - у багатьох однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня

    У місті Берегове (ТВК №73, Закарпатська область) працюють усі 14 виборчих дільниць, повідомляє видання Мукачево.net.

    За інформацією видання, досить активно із самого ранку почали приходити на виборчу дільницю, розташовану в школі №7, жителі місцевого циганського табору.

    «Єдина проблема, яка там виникає, - важко знайти виборця у списку, оскільки в багатьох ромів однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня. Тому члени комісії ідентифікують виборців за датою народження», - пише видання.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Береговому активно голосує табір ромів
    У Береговому активно голосує табір ромів
    У Береговому активно голосує табір ромів
    У Береговому активно голосує табір ромів
    У Береговому активно голосує табір ромів
    У Береговому активно голосує табір ромів

    Також у місті одна з дільниць розташована в обласній психіатричній лікарні. Вона є найменшою в місті - там мали право проголосувати лише 33 людини, які до обіду вже виконали свою місію.

    «Частина пацієнтів голосувала у стаціонарі - їм принесли виносні урни. Також члени комісії поїхали в селище Чікош, де розташована філія лікарні. Головний лікар закладу Тетяна Алмаші попередила спостерігачів і журналістів, що у стаціонарі заборонено здійснювати зйомку осіб, які там перебувають», - йдеться в повідомленні.

    Всього у Береговому мають право голосу 18956 виборців. Однак явка дуже низька. Станом на 15:00 на Закарпатті проголосувало вже 29% виборців. 

    У розрізі окремих округів інформація щодо явки наступна:

    • 68 округ (Ужгород) – 39,23%
    • 69 округ (Мукачево) – 29,46%
    • 70 округ (Свалява) — 37,21%
    • 71 округ (Хуст) – 26,11%
    • 72 округ (Тячів) – 20,96%,
    • 73 округ (Виноградів) – 23,38%
    Читайте також
    вибори Закарпаття лікарня Ужгород Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ