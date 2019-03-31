У Береговому активно голосує табір ромів
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Найважче з ромами - у багатьох однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня
У місті Берегове (ТВК №73, Закарпатська область) працюють усі 14 виборчих дільниць, повідомляє видання Мукачево.net.
За інформацією видання, досить активно із самого ранку почали приходити на виборчу дільницю, розташовану в школі №7, жителі місцевого циганського табору.
«Єдина проблема, яка там виникає, - важко знайти виборця у списку, оскільки в багатьох ромів однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня. Тому члени комісії ідентифікують виборців за датою народження», - пише видання.
Також у місті одна з дільниць розташована в обласній психіатричній лікарні. Вона є найменшою в місті - там мали право проголосувати лише 33 людини, які до обіду вже виконали свою місію.
«Частина пацієнтів голосувала у стаціонарі - їм принесли виносні урни. Також члени комісії поїхали в селище Чікош, де розташована філія лікарні. Головний лікар закладу Тетяна Алмаші попередила спостерігачів і журналістів, що у стаціонарі заборонено здійснювати зйомку осіб, які там перебувають», - йдеться в повідомленні.
Всього у Береговому мають право голосу 18956 виборців. Однак явка дуже низька. Станом на 15:00 на Закарпатті проголосувало вже 29% виборців.
У розрізі окремих округів інформація щодо явки наступна:
- 68 округ (Ужгород) – 39,23%
- 69 округ (Мукачево) – 29,46%
- 70 округ (Свалява) — 37,21%
- 71 округ (Хуст) – 26,11%
- 72 округ (Тячів) – 20,96%,
- 73 округ (Виноградів) – 23,38%