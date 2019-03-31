У Береговому активно голосує табір ромів



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Всього у Берегові мають право голосу 18 956 виборців Фото: Мукачево.нет

Найважче з ромами - у багатьох однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня

У місті Берегове (ТВК №73, Закарпатська область) працюють усі 14 виборчих дільниць, повідомляє видання Мукачево.net.

За інформацією видання, досить активно із самого ранку почали приходити на виборчу дільницю, розташовану в школі №7, жителі місцевого циганського табору.

«Єдина проблема, яка там виникає, - важко знайти виборця у списку, оскільки в багатьох ромів однакові імена та прізвища, а чітка адреса прописки часто відсутня. Тому члени комісії ідентифікують виборців за датою народження», - пише видання.

Також у місті одна з дільниць розташована в обласній психіатричній лікарні. Вона є найменшою в місті - там мали право проголосувати лише 33 людини, які до обіду вже виконали свою місію.

«Частина пацієнтів голосувала у стаціонарі - їм принесли виносні урни. Також члени комісії поїхали в селище Чікош, де розташована філія лікарні. Головний лікар закладу Тетяна Алмаші попередила спостерігачів і журналістів, що у стаціонарі заборонено здійснювати зйомку осіб, які там перебувають», - йдеться в повідомленні.

Всього у Береговому мають право голосу 18956 виборців. Однак явка дуже низька. Станом на 15:00 на Закарпатті проголосувало вже 29% виборців.

У розрізі окремих округів інформація щодо явки наступна: