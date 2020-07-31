У Берліні озброєні грабіжники напали на торговий центр
Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита
У п’ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр біля станції метро Херманплац в Берліні.
Про це повідомили в поліції Берліна.
«На Херманнплац скоєно бандитський напад. Ми перебуваємо зараз на місці з багатьма колегами», - повідомили правоохоронці.
#Hermannplatz https://t.co/jdu3VXbPLy pic.twitter.com/skUV7ujz93— Alexandra Salvaterra (@DroidAlexandra) July 31, 2020
Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита, поїзди курсують без зупинки, повідомили в берлінському метрополітені.
За даними пожежної служби, в результаті застосування газу дратівної дії в універмазі постраждали вісім осіб, пише SüddeutscheZeitung.
Großer Polizeieinsatz am #Hermannplatz. #Karstadt ist abgeriegelt. Dutzende von Polizei- und Krankenwagen. Es habe einen Überfall auf die #Postbank-Filiale, sagen Passanten. #Neukölln #Berlin pic.twitter.com/UliizoO8hf— Nader Alsarras نادر الصراص (@NaderAlsarras) July 31, 2020
Berlin-Neukölln: Geldtransporter-Überfall am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. https://t.co/VydTEHJyyg pic.twitter.com/g9WLUHYGud— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) July 31, 2020
Обставини нападу і точна кількість постраждалих уточнюються. Про затримання злочинців не повідомляється.