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    У Берліні озброєні грабіжники напали на торговий центр

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    Правоохоронці повідомили, що є постраждалі під час нальоту на торговий центр - У Берліні озброєні грабіжники напали на торговий центр
    Правоохоронці повідомили, що є постраждалі під час нальоту на торговий центр

    Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита

    У п’ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр біля станції метро Херманплац в Берліні.

    Про це повідомили в поліції Берліна.

    «На Херманнплац скоєно бандитський напад. Ми перебуваємо зараз на місці з багатьма колегами», - повідомили правоохоронці.

    Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита, поїзди курсують без зупинки, повідомили в берлінському метрополітені.

    За даними пожежної служби, в результаті застосування газу дратівної дії в універмазі постраждали вісім осіб, пише SüddeutscheZeitung.

    Обставини нападу і точна кількість постраждалих уточнюються. Про затримання злочинців не повідомляється.

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