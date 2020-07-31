У Берліні озброєні грабіжники напали на торговий центр



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Правоохоронці повідомили, що є постраждалі під час нальоту на торговий центр

Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита

У п’ятницю, 31 липня, невідомі спробували пограбувати торговий центр біля станції метро Херманплац в Берліні.

Про це повідомили в поліції Берліна.

«На Херманнплац скоєно бандитський напад. Ми перебуваємо зараз на місці з багатьма колегами», - повідомили правоохоронці.

Наразі на місці проводиться спецоперація, станція метро закрита, поїзди курсують без зупинки, повідомили в берлінському метрополітені.

За даними пожежної служби, в результаті застосування газу дратівної дії в універмазі постраждали вісім осіб, пише SüddeutscheZeitung.

Обставини нападу і точна кількість постраждалих уточнюються. Про затримання злочинців не повідомляється.