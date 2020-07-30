На Херсонщині побили нардепа зі «Слуги народу»



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Андрій Одарченко відмовився від медобстеження, проте поліція розпочала розслідування за фактом нанесення умисного легкого ушкодження

Андрій Одарченко отримав кулаком у лице від місцевого жителя під час відпочинку у кафе

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко поскандалив у кафе Залізного Порту на Херсонщині з місцевим жителем. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

Зазначається, що причини інциденту між нардепом та жителем Херсону «1988 року народження» поки невідомі.

«Нардеп з фракції «Слуга народу» Андрій Одарченко відпочивав у кафе. З невідомих причин між ним та іншим відвідувачем кафе виник конфлікт, у результаті якого чоловік вдарив нардепа рукою в обличчя», - йдеться у повідомленні.

Одарченко відмовився проходити медичне обстеження, але поліція все одно розпочала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.

Наразі коментарів від самого нардепа немає.

Нагадаємо, раніше іншого нардепа від «Слуги народу» побили на заправці біля Житомира.