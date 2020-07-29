Небезпечні розваги: у столиці хлопці стрибали у Дніпро з потягу метро



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Підлітки влаштували у Києві небезпечні розваги Скріншот

Наразі невідомо, чи не травмувалися хлопці під час небезпечних розваг і чи не затримала їх поліція

У Києві двоє підлітків вирішили розважитися, стрибнувши із даху вагону метро у Дніпро прямо під час руху поїзда. У мережі з’явилося відео цього «подвигу».

Як зазначають у коментарях, екстремали добре підготувалися, бо відео знято одразу із п’яти точок. При цьому, один із операторів також знаходився на даху поїзда.

Як повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену, у підземці знали про підлітків, однак працівники не могли затримати їх самотужки, тому звернулися у поліцію.

Наразі невідомо, чи не травмувалися хлопці під час небезпечних розваг і чи не затримала їх поліція.