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    Небезпечні розваги: у столиці хлопці стрибали у Дніпро з потягу метро

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    Підлітки влаштували у Києві небезпечні розваги&nbsp; - Небезпечні розваги: у столиці хлопці стрибали у Дніпро з потягу метро
    Підлітки влаштували у Києві небезпечні розваги 
    Скріншот

    Наразі невідомо, чи не травмувалися хлопці під час небезпечних розваг і чи не затримала їх поліція

    У Києві двоє підлітків вирішили розважитися, стрибнувши із даху вагону метро у Дніпро прямо під час руху поїзда. У мережі з’явилося відео цього «подвигу».

    Як зазначають у коментарях, екстремали добре підготувалися, бо відео знято одразу із п’яти точок. При цьому, один із операторів також знаходився на даху поїзда.

    Як повідомляє ТСН із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену, у підземці знали про підлітків, однак працівники не могли затримати їх самотужки, тому звернулися у поліцію.

    Наразі невідомо, чи не травмувалися хлопці під час небезпечних розваг і чи не затримала їх поліція.

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