У Берліні українці почали голосувати на виборах президента (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українці у Берліні приходять голосувати у другому турі виборів президента України Фото: Facebook Ukrainische Botschaft in Berlin

Виборча дільниця у Берліні працюватиме до 20:00 за місцевим часом

У столиці Німеччини Берліні розпочалося голосування у другому турі виборів президента України.

Про це повідомляється на сторінці посольства України у Берліні у соцмережі Facebook.

«У Берліні українці почали голосувати. Дільниця працюватиме до 20:00», - зазначили у посольстві.

Як відомо, у столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже стояла велика черга охочих проголосувати у другому турі виборів президента України.

На закордонній виборчій дільниці, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра), станом на 15:40 (8:40 в Україні. – ред.) проголосували 86 українців.

Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.