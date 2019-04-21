  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Берліні українці почали голосувати на виборах президента (фото)

    • Розсилка
    Українці у Берліні приходять голосувати у другому турі виборів президента України - У Берліні українці почали голосувати на виборах президента (фото)
    Українці у Берліні приходять голосувати у другому турі виборів президента України
    Фото: Facebook Ukrainische Botschaft in Berlin

    Виборча дільниця у Берліні працюватиме до 20:00 за місцевим часом

    У столиці Німеччини Берліні розпочалося голосування у другому турі виборів президента України.

    Про це повідомляється на сторінці посольства України у Берліні у соцмережі Facebook.

    «У Берліні українці почали голосувати. Дільниця працюватиме до 20:00», - зазначили у посольстві.

    Як відомо, у столиці Чехії Празі за півгодини до відкриття виборчої дільниці вже стояла велика черга охочих проголосувати у другому турі виборів президента України.

    На закордонній виборчій дільниці, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра), станом на 15:40 (8:40 в Україні. – ред.) проголосували 86 українців.

    Нагадаємо, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    Читайте також:
    Читайте також
    Петро Порошенко Німеччина вибори українці Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ